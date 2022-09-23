KDC ile Ruanda sınırda gerilimi azaltmak için uzlaştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda gerilimi azaltmak için uzlaştı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için uzlaşma sağladı.
KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tshisekedi ve Kagame’nin New York’ta bir araya gelerek iki ülke sınırında devam eden gerilimi azaltma konusunda uzlaştığı bilgisi paylaşıldı.
İki liderin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un arabuluculuğu ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, terörle mücadelede ve KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun bu ülkeden çekilmesini sağlamak için ortak hareket etme konusunda anlaştıkları bildirildi.
KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında bir krize neden olmuştu.
KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.
Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.
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