KDC'de çatışmalar sürüyor: Son 3 günde 25 bin kişi evini terk etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalar nedeniyle 3 günde 25 bin kişi evini terk etti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda süren çatışmalar nedeniyle son 3 günde çok sayıda kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusunda ordu ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalardan dolayı son 3 günde en az 25 bin kişi yerinden edildi.
Pazar sabah Bunagana kentinde güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında başlayan çatışmalar nedeniyle bölgede binlerce kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.
Ülkenin doğusunda haftalardır süren, Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasındaki şiddetli çatışmalar sonucu, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 100 bini aştı. KDC ordusundan dün yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Bunagana kentinin kontrolünü ele geçirdiği doğrulanmıştı.
Bunagana çevresindeki çatışmalar devam ediyor.
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