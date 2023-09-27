Kedisi 11 yıl önce evden kaçmıştı: Mikroçip sayesinde kavuştular

Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:24

Güncelleme: 27.09.2023 - 00:24

İngiltere'de Sian Sexton isimli bir kişi 11 yıl sonra kaybettiği kedisine kavuştu.

BBC'nin haberine göre, Daisy adlı kedi, 2012'de sahibi Sian Sexton'un ülkenin güneyindeki Dorset bölgesindeki Caerphilly kasabasına taşınmasının ardından evden kaçtı. Kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly'deki bir veterinere bölge sakinlerince, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini öğrendi.

Sexton böylece 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuşurken kedisinin Caerphilly'de başıboş yaşadığını öğrendi.

Kedisiyle bir araya gelen Sexton, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir" dedi.