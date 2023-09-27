Kedisi 11 yıl önce evden kaçmıştı: Mikroçip sayesinde kavuştular
İnlgiltere'de Sian Sexton isimli bir kişi 2012 yılında kedisinin evden kaçması üzerine kayıp ilanı verdi. Yıllarca kedisinden haber alamayan Sexton aradan geçen 11 yıldan sonra veterinerden gelen telefonla kedisine kavuştu.
İngiltere'de Sian Sexton isimli bir kişi 11 yıl sonra kaybettiği kedisine kavuştu.
BBC'nin haberine göre, Daisy adlı kedi, 2012'de sahibi Sian Sexton'un ülkenin güneyindeki Dorset bölgesindeki Caerphilly kasabasına taşınmasının ardından evden kaçtı. Kayıp ihbarında bulunan Sexton, 11 yılın ardından Caerphilly'deki bir veterinere bölge sakinlerince, mikroçip takılmış sahipsiz bir kedinin getirildiğini öğrendi.
Sexton böylece 11 yıldır kayıp olan kedisine kavuşurken kedisinin Caerphilly'de başıboş yaşadığını öğrendi.
Kedisiyle bir araya gelen Sexton, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Onun tekrar kaybolmasını istemiyorum. Bunca zaman hayatta kaldı ve şimdi son günlerinde nihayet bize geri döndü. Umarım geri kalan günlerini bizimle birlikte geçirebilir" dedi.
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