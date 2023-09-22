Esenyurt'ta silahlı 'kedi' kavgası: Yoldan geçen kurye vuruldu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 22.09.2023 - 14:15

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta; yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkânında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı.

PARA TALEP ETTİ

Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkânına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti. Para vermek istemeyen dükkân sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B. kediyi geri vermesini söyledi.

KURYE YARALANDI

E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi. E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü.