Keith Levene kimdir? Keith Levene neden hayatını kaybetti?

13 Kasım 2022 Pazar, 11:12

Levene, 18 Temmuz 1957'de Londra, Muswell Hill'de doğdu . 1976'da The Clash and The Flowers of Romance'ın kurucu üyesi oldu . 1970'lerin sonlarında İngiliz punk grubu Sex Pistols dağıldıktan sonra Levene ve grubun solisti John Lydon Public Image Ltd'yi (PiL) kurdu. 1985'te Los Angeles'a taşındı ve burada ikinci eşi gazeteci Shelly da Cunha ile bir şirket kurdu. 2003 yılında Pigface'in Easy Listening albümüne katkıda bulundu .

KEİTH LEVENE NEDEN ÖLDÜ?

Levene, 11 Kasım 2022'de 65 yaşında Norfolk'taki evinde öldü. Levene karaciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

BBC'nin haberine göre, Keith Levene'nin ölüm haberini duyuran arkadarşı Adam Hammond, Levene'in iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ettiğini, ancak ölümünün beklenmedik olduğunu söyledi.

Hammond, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’nin 11 Kasım Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.