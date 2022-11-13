The Clash grubunun gitaristi Keith Levene 65 yaşında öldü
İngiliz rock grubu The Clash'in kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene'nin 65 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.
Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols ve Public Image Limited gibi birçok grupta yer alan, The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, Keith Levene'nin ölüm haberini duyuran arkadarşı Adam Hammond, Levene'in iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ettiğini, ancak ölümünün beklenmedik olduğunu söyledi.
Hammond, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’nin 11 Kasım Cuma günü vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.
Levene, 1970'lerde Mick Jones ile The Clash'i kurdu ancak kısa süre sonra grupla yollarını ayırdı.
Levene daha sonra, Sex Pistols'dan ayrılan John Lydon tarafından kurulan post-punk grubu Public Image Limited'e katıldı.
Levine’ın ölüm nedeni ile ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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