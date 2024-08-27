Kendini rahip olarak tanıttı... 650 bin doları estetik ameliyat ve tatile harcadı!
New York'ta yaşayan Fransisken rahibi Pawel Bielecki, Lübnan'daki yaralı insanlara yardım ettiğini iddia ederek topladığı 650 bin doları (yaklaşık 22 milyon TL) estetik ameliyat ve lüks tatiller için kullandı. ABD Güney New York Bölgesi Savcılığı tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bielecki, 40 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.
New York'ta yaşayan 48 yaşındaki Fransisken rahibi Pawel 'Paul' Bielecki, 'Lübnan'daki yaralı insanlara yardım etmek için' topladığı bağışları kişisel harcamaları için kullanmakla suçlanıyor.
ABD Güney New York Bölgesi Savcılığı, Bielecki'yi, tıbbi klinikler işlettiğini ve yaralı insanlara yardım ettiğini iddia ederek bağışçılardan 650 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) topladığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçlamasıyla yargılıyor.
LÜKS YAŞAM VE ESTETİK AMELİYATLAR
Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, Bielecki, topladığı bağışlardan 600 bin dolardan fazlasını iki farklı kredi kartı şirketine aktardı. Bu paralar, aylık 334 dolarlık spor salonu üyeliği, Hamptons'ta yapılan lüks tatiller ve üst düzey restoranlardaki yemekler gibi kişisel harcamalar için kullanıldı. Ayrıca, 50 bin doları kendi banka hesaplarına transfer eden Bielecki, 15 bin doları da estetik ameliyat için harcadı.
Bielecki, 2015 ve 2024 yılları arasında Lübnan'da tıbbi klinikler işlettiğini ve doktora sahibi bir cerrah olduğunu iddia ederek bağış topladı. Özellikle 2020'de Beyrut'ta meydana gelen ve 218 kişinin ölümüne neden olan kimyasal patlamayı fırsat bilerek, bu patlamada yaralandığını ve kliniğinin büyük zarar gördüğünü ileri sürdü.
BAĞIŞLARI KÖTÜYE KULLANMA
ABD Güney New York Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Bielecki'nin Aralık 2019 ile Nisan 2022 arasında ABD dışında olduğu ve bu süre zarfında kendisini yaralı olarak gösterdiği ortaya çıktı. Aslında, bu dönemde New York'ta kahve dükkanlarında ve restoranlarda harcamalar yapıyordu.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Pawel Bielecki, bir rahip olarak sahip olduğu güveni suistimal ederek, kurbanlardan yüz binlerce dolar çaldı. Şimdi, kurbanlarının güvenini kötüye kullanarak elde ettiği haksız kazanç nedeniyle federal suçlamalarla karşı karşıya" denildi.
Bielecki, Krakow'da 1994 yılında Kapuçin Tarikatı'na katılmıştı. Bielecki, eğer suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezası alabilir.
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