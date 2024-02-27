Eski RAF üyesi yakalandı: 30 yıldan uzun süredir aranıyordu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, eski RAF üyesi yakalandı. 65 yaşındaki Daniela Klette, 30 yıldan uzun süredir aranıyordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:26
Eski RAF üyesi yakalandı: 30 yıldan uzun süredir aranıyordu
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Eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) üyesi Daniela Klette, 30 yıldan fazla süre sonra 65 yaşında dün akşam Berlin'de yakalandı. 

Alman Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Verden Savcılığı ve Aşağı Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi, 30 yıldan fazla süredir eski RAF üyeleri 55 yaşındaki Burkhard Garweg, 69 yaşındaki Ernst-Volker Staub ve 65 yaşındaki Daniela Marie Luise Klette'yi arıyordu. Klette, dün akşam Berlin Kreuzberg'de yakalandı. 

Verden Bölge Mahkemesi, Klette hakkında 1999-2016 yılları arasında Bochum-Wattenscheid, Essen, Wolfsburg, Cremlingen ve Stuhr da dahil olmak üzere birçok ciddi soygun için tutuklama emri çıkarmıştı.

Klette, Weiterstadt cezaevine (Hessen) yapılan bombalı saldırıdan da sorumlu olduğu söylenen RAF'ın üçüncü kuşağına mensuptu.


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