Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın aracını çalan tamirciye ölüm cezası

15 Nisan 2022 Cuma, 17:04

Kenya'da Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın güvenlik konvoyundaki aracını çalmakla suçlanan araba tamircisi ölüm cezasına çarptırıldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, hakim Francis Andayi, ulusal güvenlik meselesi olarak görülen eylemi gerçekleştiren sanığın ölüm cezasına çarptırıldığını, 2 sanığın ise beraat ettiğini bildirdi. Duruşmaların sürdüğü sırada hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki dava ise düştü.

Savcılık, aracın çalındığı sırada araba tamircisinin AK-47 tüfek ve diğer bir tabancayla suç mahallinde olduğunu belirterek, sanığın çalınan aracı elden çıkarmayı planladığını kaydetti.

Çalındıktan sonra gizlice Uganda'ya sokulan araç, Uganda İstihbarat Servisi'nin çabalarıyla bulunmuştu.

Tamircinin aracı başkent Nairobi'de çaldıktan sonra üzerindeki araç takip sistemini zorla çıkardığı ileri sürülmüştü.