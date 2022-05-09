Kenya ordusu Eş-Şebab'a yönelik alarma geçti

Kenya'da Eş-Şebab saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

AA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:46
Kenya ordusu Eş-Şebab'a yönelik alarma geçti
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Somali'nin Orta Şabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen saldırı sonrası Kenya güvelik güçleri, saldırı ihtimaline karşı alarma geçti.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın daha önce Kenya'da saldırı düzenlediği dikkate alınarak özellikle Somali sınırında güvenlik artırıldı.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından ana yollarda kontroller sıklaştırıldı.

Eş-Şebab'ın, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.


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