Kenya’da yeniden dolum tesisinde patlama: 2 ölü, 222 yaralı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:11
Abone Ol google-news

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin Embakasi mahallesinde gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, kısa sürede alev topuna dönen tankerdeki yangının kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevrede bulunan evler ile binalara sıçradığını ifade ederek 2 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kenya haberleri Yangın haberleri patlama haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'nin mülteci planı çöktü: 'Türkiye güvenli bir ülke değil'

İngiltere'nin mülteci planı çöktü: 'Türkiye güvenli bir ülke değil'
İngiltere'den Filistin şartı

İngiltere'den Filistin şartı
İki çocuğunu öldürmüştü: Adam ve sevgilisi idam edildi

İki çocuğunu öldürmüştü: Adam ve sevgilisi idam edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon