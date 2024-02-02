Kenya’da yeniden dolum tesisinde patlama: 2 ölü, 222 yaralı
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.
Kenya’nın başkenti Nairobi’nin Embakasi mahallesinde gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı.
Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, kısa sürede alev topuna dönen tankerdeki yangının kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevrede bulunan evler ile binalara sıçradığını ifade ederek 2 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.
Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı
- O ambulansta uyuşturucunun ne işi vardı
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!