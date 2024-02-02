İngiltere'den Filistin şartı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:56

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:56

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Filistin devletini tanımada Hamas ve ateşkes şartını koştu.

Cameron, Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret sırasında Associated Press'e Filistin konusunu değerlendirdi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme damızlık) Süreç çözüme doğru ilerleme, daha sağlıklı hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz" dedi.

Cameron, Filistin'in kalıcı olarak kendi işleyişine sahip olmasının uzun süreli bölgede barış ve dayanıklılık için şart olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda ilk dayanıklılığa "çatışmalara ara piyasaya" ilişkin açıklama yapan Cameron, verilecek aranın sonuçta "kalıcı, sürdürülebilir" bir ateşkese dönüşeceğini savundu.

Cameron, Hamas'ın Gazze'yi terk etmesinin İngiltere'nin Filistin devletinin tanınması konusunda ön kayıt olduğunu vurgulayarak "7 Ekim'in sorumluları hala Gazze'yi kontrol ederken iki devletli çözüme ulaşılamadı" bölgede kullanıldı.

Ülkesinin Lübnan-İsrail sınır gerilimini düşürmek için bir plan önereceğini aktaran Cameron, söz konusu planın İngiltere'nin, Lübnan ordusunu daha fazla sınır esnekliği faaliyetinde bulunma konusunda eğitileceğini bildirdi.

İngiltere, ABD ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme yönelik artan desteği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kesin itirazlarıyla karşılık bulmuştu.