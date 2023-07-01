Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü

Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 08:55
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü
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Kenya’nın Londiani kasabasında bir nakliye kamyonu yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü otoyolda bulunan çok sayıda araca çarptı. Kazada bilanço ağır oldu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Motosiklet ve minibüs de dahil olmak üzere 6’dan fazla araç büyük hasar aldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek 20’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.


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