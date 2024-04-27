Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:42
Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 70’e yükseldi
Abone Ol google-news

Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sellerin yol açtığı yıkımla ilgili bilgi paylaştı.

Gachagua, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiğini ve yıkımdan 130 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de sular altında kaldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.


Kenya haberleri şiddetli yağış haberleri

İlgili Haberler

Bir sonraki pandemi Kenya'daki mağaradan çıkabilir mi?

Bir sonraki pandemi Kenya'daki mağaradan çıkabilir mi?
Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı dahil 10 asker öldü

Kenya'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı dahil 10 asker öldü
Kenya'da iki uçak havada çarpıştı

Kenya'da iki uçak havada çarpıştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin yarınki olağanüstü kongresi öncesi sular durulmuyor, taban ise tepkili: Kurultaya izleyici alınmayacak

İYİ Parti’nin yarınki olağanüstü kongresi öncesi sular durulmuyor, taban ise tepkili: Kurultaya izleyici alınmayacak
Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!

Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!
Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı

Küçülmeye gidileceği açıklanmıştı: Memleket Partisi'nde olağan kurultay süreci başladı
Zam üstüne zam… Şarap fiyatları arttı

Zam üstüne zam… Şarap fiyatları arttı
Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin 'Filistin' paylaşımı tepki çekti: 'Şu pişkinliğe bakar mısınız...'
Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde konuştu: 'Kanal İstanbul'u kapıdan içeri sokmayın'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde konuştu: 'Kanal İstanbul'u kapıdan içeri sokmayın'
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?