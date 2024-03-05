Kenya'da iki uçak havada çarpıştı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:38
Kenya'da iki uçak havada çarpıştı
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Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, Kenya'da eğitim ile yolcu uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, başkent Nairobi'de Ninety-Nines Flying School'a ait Cessna tipi uçak ile Safarilink Aviation Limited'e ait Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Safarilink firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 39 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, Kenya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


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