Kenya'da iki uçak havada çarpıştı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:38

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:38

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, Kenya'da eğitim ile yolcu uçağının havada çarpışarak düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, başkent Nairobi'de Ninety-Nines Flying School'a ait Cessna tipi uçak ile Safarilink Aviation Limited'e ait Dash 8 tipi uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Safarilink firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 39 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, Kenya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.