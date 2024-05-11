Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükseldi

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:57
Kenya'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 267'ye yükseldi
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Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 267'ye yükseldiğini söyledi.

Sellerde 188 kişinin yaralandığını belirten Kindiki, 75 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

Kindiki, olumsuz hava koşullarından yaklaşık 389 bin kişinin etkilendiğini ve 56 bin ailenin de evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Öte yandan seller nedeniyle Kenya'da 9 bin dönüm tarım arazisi zarar görürken 4 bin çiftlik hayvanı da telef oldu.

Hükümet, sellerden etkilenenler için 167 kamp kurdu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

 


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