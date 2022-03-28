Kenya'dan kuraklıkla mücadele için yardım çağrısı

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:21

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kenya Kızılhaç Derneği, bölgede devam eden kuraklıktan birçok kişinin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Kuraklığın 3,1 milyon Kenyalıyı etkilediğini belirten dernek, uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.

Farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarından da yardım istedi.

1980'LERDEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KURAKLIK

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum oldu 2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini ortaya çıkardı.

Kuralık, Kenya'da da alarm seviyesine ulaşırken; 1,5 milyon hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kuraklığın alarm seviyesinde olduğu bölgeler Baringo, Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Kilifi, Lamu, Nyeri, Batı Pokot, Laikipia ve Garissa olduğunu belirtildi.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini vurguladı.Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da neden oldu.