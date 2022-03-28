Kenya'dan kuraklıkla mücadele için yardım çağrısı
Kenya Kızılhaç Derneği, ülkedeki kuraklıktan etkilenen 3,1 milyon kişi uluslararası platforma yardım çağrısında bulundu. Kenya'da bugüne kadar 1,5 milyon hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kenya Kızılhaç Derneği, bölgede devam eden kuraklıktan birçok kişinin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Kuraklığın 3,1 milyon Kenyalıyı etkilediğini belirten dernek, uluslararası camiaya yardım çağrısında bulundu.
Farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarından da yardım istedi.
1980'LERDEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KURAKLIK
Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum oldu 2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini ortaya çıkardı.
Kuralık, Kenya'da da alarm seviyesine ulaşırken; 1,5 milyon hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kuraklığın alarm seviyesinde olduğu bölgeler Baringo, Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Kilifi, Lamu, Nyeri, Batı Pokot, Laikipia ve Garissa olduğunu belirtildi.
Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini vurguladı.Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da neden oldu.
İlgili Haberler
- Afrika’da açlık tehdidi büyüyor
- Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak
- DSÖ: Afrika kıtası obezite tehlikesi ile karşı karşıya
Video Haberler
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
En Çok Okunan Haberler
- Madeni ve kağıt paranın üretim maliyeti, değerini aştı
- Herkes Löw'ü beklerken Fenerbahçe'den ters köşe!
- İllere göre vaka haritası açıklandı
- Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yakamoz S-245'ten ilk fragman
- İspanya hükümeti, savaşa karşı ekonomik önlemler aldı
- İstanbul'da denizin rengi değişti
- Kırmızı halıda Oscar modası
- Bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
- İzmir İktisat Kongresi - 2
- Kenya'dan kuraklıkla mücadele için yardım çağrısı