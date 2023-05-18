Kenya'dan Sudan'a: Saçmalığa son verin, çatışmaları durdurun
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek, taraflara "saçmalığa son vermeleri" çağrısı yaptı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Midrand kentindeki Pan-Afrika Parlamentosu'nda düzenlenen "Afrika İklim Değişikliği Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Sudan'daki iç çatışmaları değerlendirdi.
Sudan'da çatışan generallerin, Afrikalıların parasıyla satın alınan askeri teçhizatlar ile hastane, yol, köprü ve havalimanı dahil her şeyi bombaladığını belirten Ruto, "Generallere bu saçmalığa son vermelerini söylemeliyiz" dedi.
Ruto, askeri kapasitenin, çocuklar ve kadınlarla savaşmak ya da altyapıyı yıkmak için değil teröristlere ve suçlulara karşı kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Afrika kıtasının bu tür devam eden çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığını dile getiren Ruto, Afrika Birliği'nin (AfB) güvenlik ve barış çabalarının dış desteğe bağlı olduğu için bu krizleri sona erdirmede yeterli gücü olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
AfB bütçesinin daha çok gelişmiş ülkelerden sağlandığı bilgisini paylaşan Ruto, öncelikli olarak AfB için fon oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
"Parayı veren düdüğü çalar" sözünü hatırlatan Ruto, AfB'nin kendi kararlarını bağımsız şekilde alması gerektiğini kaydetti.
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