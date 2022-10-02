Kerkük'te IŞİD mensubu 4 kişi yakalandı

02 Ekim 2022 Pazar, 17:46

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir araçtan şüphelenen güvenlik güçleri, durdurdukları araçta bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Yolculardan dördünün terör örgütü IŞİD mensubu olduğu ve sahte kimlik taşıdıkları belirlendi. Zanlıların ilk ifadelerinde, IŞİD mensubu olduklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Yakalanan IŞİD mensuplarının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.