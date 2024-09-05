Kerkük'te IŞİD saldırısı: Iraklı subay öldü

Irak'ın Kerkük kentinin Dibis ilçesi yakınlarında, terör örgütü IŞİD'in düzenlediği saldırıda Irak ordusuna mensup bir subayın öldüğü ve 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 09:32
Kerkük'te IŞİD saldırısı: Iraklı subay öldü
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Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü IŞİD'in daha önce yol kenarına yerleştirdiği bombayı uzaktan kumandayla patlattığı belirtildi.

Saldırıda bir Iraklı subayın öldüğü ve 2 askerin yaralandığı, yaralıların ilçedeki hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.


Etiketler: #Kerkük #IŞİD

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