İzmir'de IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:20
İzmir'de IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde IŞİD/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten veya haklarında tahdit kayıtları bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7'si yakalandı,1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette kalan 12 kişinin de sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.


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