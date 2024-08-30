İzmir'de IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde IŞİD/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten veya haklarında tahdit kayıtları bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Bu çerçevede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7'si yakalandı,1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette kalan 12 kişinin de sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- Dilruba tahliye edildi, annesi Cumhuriyet'e konuştu
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- 30 Ağustos kutlamalarına 'tasarruf' engeli
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- 'Dursun Özbek benim 50 yıllık ağabeyim ancak...'
- Tarlada 1 aydır 6 TL'den satılıyor!
- Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme!
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı!