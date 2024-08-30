İzmir'de IŞİD'e operasyon: 7 gözaltı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:20

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:21

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde IŞİD/ENC terör örgütleri adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten veya haklarında tahdit kayıtları bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheliden 7'si yakalandı,1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette kalan 12 kişinin de sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.