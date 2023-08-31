Keşfedilen 'gizemli' tapınakta kazılar sürüyor: 'Tanrı'ya adanmış odalar bulundu'

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:46

İtalya'nın kuzeyindeki bir süpermarket inşaat alanında antik bir Roma tapınağının keşfinin, kazılar açısından "buzdağının sadece görünen kısmı olabileceği" bildirildi.

Kazı alanının baş arkeoloğu Romina Pirraglia, meslektaşlarının bugüne kadar "muhtemelen Jüpiter, Juno ve Minerva tanrı üçlüsüne adanmış" üç ayrı oda ortaya çıkardıklarını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, kazı çalışmaları, tapınağın kalıntılarının Sarsina'da bir alışveriş merkezi inşaatında çalışanlar tarafından keşfedilmesinin ardından geçen yılın sonlarında başladı.

Pirraglia, arkeologların "Umbrian halkının (Romalılardan önce yaşamış eski bir İtalyan kabilesi) bölgede yaşadığı M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan daha eski ve daha derin bir kalıntı katmanı" tespit etmiş olmaları nedeniyle kazıların halen devam ettiğini söyledi.

Pirraglia, "tapınağın tamamının, bilim insanlarının şu anda gördüklerinden daha da büyük olabileceğini" kaydetti.

"İNANILMAZ BİR BULGU"

Arkeolog Federica Gonzato ise, kent yönetiminin kalıntıları korumayı ve süpermarket şantiyesini ayrı bir alana taşımayı planladığını belirterek, "Modern yapılara yer açmak için yıkmayacağız, bu çok açık olmalı. Önceki şehir planları değiştirilecek, rekreasyon ve spor için yeni inşaat alanları bulacağız. Tapınak, antik Roma kentlerinin zaman içinde nasıl yükselip alçaldığına ışık tutan inanılmaz bir bulgu" dedi.

Gonzato, tapınağın kaşları kaldıran koruma durumuna dikkat çekip, bunun keşfi istisnai kıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Taşların muhteşem kalitesi, Sarsina'nın uzak konumu, büyük şehirlerden uzak sakin bir nokta olması sayesinde bin yıl boyunca çuvallardan, düşman istilalarından ve yağmalardan korunmuştur. Bunun gibi tapınaklar düzenli olarak yağmalanmış, yeni evler inşa etmek için yeniden kullanılmak üzere götürülen taş ve mermer plakalarla taş ocağı olarak sömürülmüştür. Ancak Sarsina'nın capitolium podyum yapısına neredeyse hiç dokunulmamış, giriş merdiveni iyi korunmuş ve bu son derece nadir görülen bir durum."