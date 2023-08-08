İtalya’da 3 bin metrede nefes kesen kurtarma operasyonu

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:17

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:17

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Torino’da sarp kayalıklarda mahsur kalan dağcılar için itfaiye ekibi harekete geçti.

Bölgeye gelen helikopterden bir itfaiyeci halatla iniş yaptı. İtfaiyeci daha sonra 3 bin metre yükseklikteki 2 dağcıyı güvenli bir şekilde helikoptere çıkarmayı başardı.

Nefes kesen kurtarma operasyonunun videosunu sosyal medyadan paylaşan İtalyan itfaiyesi, “Zamana karşı yarış” ifadelerini kullandı.

