Kevin Spacey cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıktı: 'Babam neo-Nazi'ydi'

18 Ekim 2022 Salı, 13:22

ABD'li ünlü oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Spacey, New York kent mahkemesinde görülen duruşmada çocukluğunu anlattı.

Spacey, babasının ırkçı, homofobik ve yahudi düşmanı olması nedeniyle eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamakta zorlandığını söyledi.

Variety dergisinin haberine göre, Ailesi tarafından ırkçı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklayan Spacey, babası Thomas Fowler için “Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi. Bu konuları kamuoyu önünde hiç konuşmadım" dedi.

Spacey, mahkemede "Birine sahtekar demek, birinin bir yalanı yaşadığını söylemektir. Bir yalanı yaşamıyordum. Sadece özel hayatım hakkında konuşmak konusunda isteksizdim” diye ekledi.

1980'li yıllarda 14 yaşındayken Anthony Rapp'e cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey, 51 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'e karşı geçmişte uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasını reddetti.