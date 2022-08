Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey neden tazminat ödeyecek?

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:48

Kevin Spacey 26 Temmuz 1959 tarihinde South Orange, New Jersey'de doğdu.

Televizyon ve sinema filmlerinde yardımcı oyunculuk yapmaya başlamadan önce kariyerine 1980'lerde tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1990'larda oynadığı fimlerle büyük beğeni kazandı. 1995 yılında rol aldığı Olağan Şüpheliler filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu oscarını kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı. Bu başarıyı 1999 yılında Amerikan Güzeli filmindeki sıra dışı oyunculuğu takip etti ve bu filmi ile En iyi Erkek Oyuncu oscarını kazandı. Spacey, Se7en, Pay It Forward, The Usual Suspects, L.A. Confidential ve en son filmi Superman Returns gibi iz bırakan birçok Hollywood filminde rol almıştır. Kendi seslendirmesi ile Call Of Duty Advanced Warfare'de Jonathan Irons isimli kötü karakter tarafından canlandırılmıştır.

18 Mart 2011'de, Netflix dizisi House of Cards'da Frank Underwood rolü için adı duyuruldu. 2013'te 65. Primetine Emmy Ödülleri'nde Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Bu bir internet televizyonu dizisi için ilkti. En sonunda 72. Altın Küre Ödülleri'nde drama dizileri için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı ve 21. SAG Ödülleri için 2. sezondaki performansıyla SAG'ın Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.

KEVİN SPACEY CİNSEL TACİZ İDDİASI

ABD merkezli MRC, çalışanlarına tacizde bulunması ve dizinin beklediklerinden erken sonlanması sebebiyle Oscar ödüllü oyuncuya tazminat davası açtı.

Los Angeles mahkemesi, yapım şirketini haklı buldu ve Spacey'i 31 milyon dolar tazminata mahkûm etti.