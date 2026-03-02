Kıbrıs’taki İngiliz üssünde sirenler çaldı: Uçaklar havalandı

Güney Kıbrıs’taki Birleşik Krallık’a ait Akrotiri Üssü’nde öğle saatlerinde yeniden alarm verildi.

Sirenlerin çalmasının ardından savaş uçakları havalanırken, üssün tahliye edildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde sirenlerin yeniden çalmasıyla birlikte üste görevli personel bölgeden ayrılmaya başladı.

Tahliye süreci kapsamında üssün giriş kapısının kapatıldığı belirtildi.

GÜVENLİK TEHDİDİ İLAN EDİLMİŞTİ

Akrotiri Hava Üssü’nde yaşanan gelişmelerden dolayı “güvenlik tehdidi” ilan edildi.

Cyprus Mail’in aktardığı bilgilere göre, üs personeline öğle saatlerinden kısa süre sonra yapılan bilgilendirmede, güvenlik tehdidi nedeniyle evlerine dönmeleri ve yeni talimat gelene kadar dışarı çıkmamaları istendi.

Personelin ayrıca pencerelerden uzak durmaları, sağlam mobilyaların arkasına ya da altına sığınmaları yönünde uyarıldığı belirtildi.

Son alarmın, gece yarısından kısa süre sonra Akrotiri Üssü’ndeki piste bir insansız hava aracının (İHA) çarpmasının ardından geldiği ifade edildi. Üs personeline gönderilen bilgilendirmede, “küçük bir dronun havaalanına isabet ettiği” bildirildi.

Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Ancak olay sonucunda pistte “küçük çaplı hasar” meydana geldiği belirtildi.