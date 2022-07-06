Kıbrıs’ta elektrik turizmi çarptı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Global enerji krizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) de vurdu. Ülkede yakıt yetersizliği nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerini değerlendiren KKTC’nin ana iletim hattı Teknecik Elektrik Santralı’nın işletmecisi AKSA Genel Müdürü Şener Şentürk, tribünler dahil dokuz ünitenin çalıştığını, ancak talebin yüzde 55’ini karşılayabildiklerini söyledi. Yetkililerin önlemsiz davrandığını söyleyen Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Bu yakıtın biteceği belliydi. Çözüm modelleri vardı ama çözülmedi. Ülkeyi elektriksiz bırakarak hane halkının huzurunu da bozdular. Göz göre göre ülke ekonomisini batırmak için çaba harcanıyor” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ise “Turizm ürkek bir sektördür. Bu kesintiler ülke imajımızı olumsuz etkiliyor. Düşünün bir turist kafilesi restoranda yemek yerken elektrikler gidiyor. Bu ülkemiz turizmi için son derece olumsuz bir durum” dedi.