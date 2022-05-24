Oxfam: 'Milyarderler gıda ve enerji kriziyle servetini katladı'
İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, gıda ve enerji alanında faaliyetleri olan milyarderlerin, son iki yılda servetlerini toplam 453 milyar dolar artırdığını bildirdi. Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatları yaklaşık yüzde 30 artış yaşadı ve bu artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesi bekleniyor.
Oxfam, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında her yıl gelir adaletsizliğine ilişkin ortaya koyduğu araştırmasını yayımladı. Yardım kuruluşundan yapılan araştırmada, önce salgın, ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle artan enerji ve gıda fiyatlarıyla zenginlerin servetlerin servet kattığı ele alındı.
Açıklamada, gıda ve enerji alanında yatırımları olan milyarderlerin toplam servetinin son iki yılda toplam 453 milyar dolar arttığı, yine son iki yıl içerisinde küresel ölçekte 62 yeni gıda milyarderinin ortaya çıktığı kaydedildi.
SALGIN SONRASI CARGILL AİLESİNE MENSUP MİLYARDER SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Dünyanın en büyük gıda girişimcilerinden biri olan Cargill ailesine mensup milyarder sayısı salgın öncesi 8 iken bu sayının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ailenin 3 gıda deviyle birlikte küresel tarım piyasasının yüzde 70’ini kontrol ettiğine vurgu yapıldı.
Geçen bir yıllık sürede gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 artış yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada, fiyat artışlarının 263 milyon insanı yoksulluk sınırının altına itmesinin de beklendiği belirtildi.
Küresel ölçekte yoksulluk sınırına itilecek 263 milyon insanla birlikte, günde 1,90 doların altında gelirle yaşam mücadelesi veren küresel nüfusun 860 milyona ulaşmasının beklendiğine de dikkat çekildi.
"AHLAKİ AÇIDAN SAVUNULABİLİR BİR YANI YOK"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Direktörü Danny Sriskandarajah, “Doğu Afrika’da insanlar açlıktan ölürken dünyanın en zenginlerinin servetlerini artan gıda ve enerji fiyatlarıyla yükseltmesinin ahlaki açıdan savunulabilir bir yanı yok” ifadesini kullandı.
Sriskandarajah yüzlerce milyonun açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde hükümetlerin devasa karlar elde eden ve servetlerini katlayan insanlara karşı sessiz kalmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Yardım kuruluşu, hükümetlere Arjantin’in salgın döneminde milyarderlere uyguladığı tek seferlik vergiyi örnek göstererek benzer bir yol izlemeleri gerektiğini kaydetti. Arjantin geçen yıl topladığı vergi miktarını 1,5 milyar dolar artırmıştı.
Kuruluş bununla birlikte “devasa servetler ve güç tekellerinin” oluşmasını engellemek için kalıcı servet vergisi önerisinde de bulundu.
Buna göre servet vergisi milyonerler için yüzde 2, milyarderler için ise yüzde 5 olacak ve yıllık 2,5 trilyonluk gelir sağlanmasına imkan tanıyacak.
Oxfam, bu rakamın 2,3 milyar insanı yoksulluktan kurtaracağını, evrensel bir sağlık hizmeti sunulmasını ve alt ve alt-orta gelirli kesimdeki herkes için sosyal koruma sağlayabileceğine dikkati çekiyor.
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