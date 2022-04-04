Kiev bölgesinde 4 bin 997 bomba bulundu

04 Nisan 2022 Pazartesi, 14:13

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırılarında, Rus ordusu bazı bölgelerden çekilirken bazı bölgelerde de askeri varlığını arttırıyor. Rus ordusunun çekildiği Bucha, Irpin, Vorzel ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerde arama çalışmalarını yürüten Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, 4,3 hektarlık bölgenin ve 21 kilometrelik karayolunun 58 personel ve 18 teknik araçla arandığını, yapılan aramalar sonucunda 4 bin 997 bombanın bulunduğunu ve bunların daha sonra güvenli bir şekilde imha edileceğini duyurdu.

18 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun savaşın başlangıcından bu yana kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı. Son verilere göre, 40 gün içinde 18 bin 300 Rus askeri öldürüldü ve Rus ordusuna ait 647 tank, bin 844 zırhlı askeri araç, 330 top atış sistemi, 107 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 147 savaş uçağı, 134 helikopter, 92 insansız hava aracı, bin 273 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 25 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi imha edildi.