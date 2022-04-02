Ukrayna: Kiev bölgesi Rus ordusundan tamamen temizlendi
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin Rus ordusundan tamamen temizlendiğini duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini belirterek, “Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi Rus ordusundan temizlendi" ifadelerini kullandı.
"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"
Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin’de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.
İlgili Haberler
- Rusya: Ukrayna’ya ait 28 askeri tesis vuruldu
- Ukraynalı gazeteci ölü bulundu
- Yunan demiryolu işçileri, ABD ve NATO askeri araçlarının Ukrayna'ya taşınmasına yardımı reddetti
Video Haberler
- Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı
- Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
- Bilim insanlarından kanser ilacı seçimi için test cihazı
- Türk bilim insanları 'çöl tozunun' zararlarını araştırdı
- İklim değişikliği 'kuş popülasyonunu' da etkiliyor
- Çocuklardaki 'gıda alerjisi haritası'
- Mark Twain’den usta işi mizahi yergi
- İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
- Afrika çöl tozları 'göz sağlığını' tehdit edebilir
- Kalp hastalarına oruç uyarısı
- Kendi olma cesareti!