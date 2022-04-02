Ukrayna: Kiev bölgesi Rus ordusundan tamamen temizlendi

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin Rus ordusundan tamamen temizlendiğini duyurdu.

İHA
02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:33
Ukrayna: Kiev bölgesi Rus ordusundan tamamen temizlendi
Abone Ol google-news

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin tamamen Rus ordusundan temizlendiğini belirterek, “Irpin, Bucha, Gostomel ve tüm Kiev bölgesi Rus ordusundan temizlendi" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin’de bölgenin düşman askerlerinden arındırıldığını duyurarak “Kiev bölgesinin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini haber vermekten mutluyum. Şimdi en önemli görevimiz altyapı çalışmalarını, elektrik noktalarını, suyu, kanalizasyonu ve gazı onarmak. Personeller çalışmalarına başladı ve pazartesi gününden itibaren onarım çalışmaları başlayacak” dedi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler