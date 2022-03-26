Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokağa çıkma yasağı tekrar uzatıldı.
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 31 gündür sürerken, başkent Kiev’deki sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yasağın bugün saat 20.00 itibarıyla başlayıp 28 Mart 07.00’ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Kiev bölgesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına sebep olarak, Rusya ve Ukrayna ordusu arasında yaşanabilecek çatışmalar gösteriliyor.
İlgili Haberler
- DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırılar 72'ye yükseldi
- Kiev’de sivil yerleşim yerine top mermisi isabet etti
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha
- Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
- Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu!
- Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
- Bakan Kurum hayat pahalılığının 'nedenini' buldu
- Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
- Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
- Arjantinli oyuncudan veda!
- Resmen açıklandı... Göztepe'de yol ayrımı!
- Galatasaray'da Gomis tepkisi!