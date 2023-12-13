Kiev’e gece yapılan roket saldırısında 53 kişi yaralandı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:58

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, dün gece Rusya tarafından başkent Kiev’e yönelik yapılan roket saldırılarında Ukrayna tarafından vurularak düşürülen roket parçalarının, başkentin çeşitli bölge ve ilçelerinde hastane, anaokulu ve bir apartmana isabet ettiğini ve toplamda 53 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Klitschko açıklamasında “Gece gerçekleşen saldırıda toplam 53 kişi yaralandı. Bunlardan ikisi çocuk olmak üzere 20'si hastaneye kaldırıldı. 33 kişiye olay yerinde tıbbi yardım sağlandı. Bunların arasında 6 çocuk da bulunmaktadır” dedi.

Klitschko, ayrıca füze enkazından etkilenen Dnipro bölgesiyle ilgili “Balistik füzenin parçaları bir apartmanın bahçesine düştü. Bunun sonucunda hem ev hem de yakınlarda bulunan anaokulu hasar gördü. Avluya park etmiş arabalar yandı, yakındaki evlerin ve okulun camları patladı” açıklamasını yaptı.

ABD’den Norveç’e ‘Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesine’ katılmak üzere gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırılarla ilgili “Rusya bu gece saat 03.00'te Kiev'i 10 balistik füzeyle vurmaya çalıştı. Hepsi vurularak düşürüldü. Hava Savunma Kuvvetlerimize ve ortaklarımıza minnettarım. Düşen enkazdan etkilenen mağdurlara yardım eden tüm birimlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.



