Kiev'i ilk kez ziyaret etti: Zelenski ile bir araya geldi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ilk kez ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Volodimir Zelenski, Telegram'da paylaştığı bir gönderide Rishi Sunak'ın ziyaretini gösteren bir video paylaşarak, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna ve Birleşik Krallık en güçlü müttefikler olmuştur" dedi.
Zelenski, "Bugünkü görüşmemizde hem ülkelerimiz arasındaki ilişkileri hem de küresel güvenlik için en önemli konuları ele aldık. Birlikte daha güçlüyüz ve arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşacağız" dedi.
Sunak ise Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanlık Ofisi de ziyareti doğrulayarak, bir açıklama yaptı.
Başbakanlık ofisinden bir sözcü sözcü, "Başbakan Sunak, Zelenski ile görüşmek ve Birleşik Krallık'ın devam eden desteğini teyit etmek üzere bugün Kiev'e ilk ziyareti için Ukrayna'da bulunuyor" açıklamasında bulundu.
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