Kılıçdaroğlu, BILD'e konuştu: Biz kazanacağız ve Erdoğan'ı demokratik bir şekilde uğurlayacağız

Yayınlanma: 28.05.2023 - 09:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 09:16

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BILD'e konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Biz kazanacağız ve Erdoğan'ı demokratik bir şekilde uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan seçim sonucunu kabul edecek mi" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kabul etmeli" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde, Suriyeli sığınmacıları en kısa zamanda ülkelerine göndereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onların kendi ülkelerinde yaşayabilmelerini istiyoruz. Onlara evler, okullar ve kreşler inşa edeceğiz. Onları bu şekilde geri göndereceğiz. Bunun sonucunda hem Avrupa rahatlayacak hem de biz."

Suriyeli sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği ile temas halinde olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Onlarla oturup konuşacağız. Sığınmacıları, Avrupa'ya göndermek gibi bir niyetimiz yok. Biz sorun yaratmak istemiyoruz, sorunları akılcı politikalarla çözmek istiyoruz" diye konuştu.

Alman turist ve yatırımcılara seslenen Kılıçdaroğlu, "Onlara misafirperverliğimizi göstermekten mutluluk duyacağız" dedi.