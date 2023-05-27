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Kılıçdaroğlu: Maçların şifresiz TRT'de yayınlanmasını sağlayacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:55
Kılıçdaroğlu: Maçların şifresiz TRT'de yayınlanmasını sağlayacağım
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda bu kez futbolseverlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, seçimi kazandıktan sonra  imzalayacağı ilk kararnamelerden birinin de futbol maçlarının şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasına dair olacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT’de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT’yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu trt

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