Kılıçdaroğlu, The Guardian'a konuştu: Her şeye rağmen biz kazanacağız

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:53

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:12

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'a demeç verdi.

The Guardian, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Türk demokrasisinin geleceği olarak lanse edilen adam" şeklinde niteleyerek, Kılıçdaroğlu'nun görüşlerine yer vedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu seçimler uygun koşullar altında yapılmıyor. Ama her şeye rağmen biz kazanacağız. Çünkü, insanlar demokrasi istiyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK RAKİBİ"

Gazete, Kılıçdaroğlu'nu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "en büyük rakibi" olarak bahsederek, Millet İttifakı'nın Maltape mitingini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun anketlerde "az farkla önde göründüğünü" ve bunun da seçimin "ikinci tura kalabileceğini" gösterdiğini yazan gazetede, "Kılıçdaroğlu, birkaç seçim kaybetmiş olmasına rağmen, muhalefetin bir kuşaktır, yüksek enflasyon ve derinleşen hayat pahalılığı krizi nedeniyle popülaritesi azalan Erdoğan'ı yerinden etmek için en güçlü şansının yüzü haline geldi" denildi.

"HİÇBİR ENDİŞEMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" diye konuştu.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların iki yıl içerisinde gönderilmesine ilişkin sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz bunu ırkçılık olarak görmüyoruz. İktidara geldiğimizde Suriye'deki meşru yönetimle oturup konuşacağız ve bu soruna bir çözüm bulacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI ÇERÇEVESİNDE POLİTİKA OLUŞTURACAĞIZ"

Suriye'nin, "Türk askerlerinin Suriye'den çekilmeden görüşmelere yanaşmayacağı" haberleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Kendi sınırlarımızı güvence altına almamızın nedenlerini de açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne tür bir ilişki kurmayı planladığı sorusuna, "Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o çerçevede bir politika oluşturacağız. Biz şu anda izlenen dış politikanın Türkiye'nin lehine olmadığına inanan bir siyasi partiyiz" cevabını verdi.

Ukrayna'ya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ukrayna'nın haksız yere işgal edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda onları destekliyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü siyasi desteği veririz" diye konuştu.