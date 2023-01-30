Kilisede cinsel içerikli video izleyen bir adam tutuklandı
ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan Desire Konkai Kiadii, kilisede cinsel içerikli video izlemesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bir adam, kilisede cinsel içerikli video izlemesinden dolayı suçlanarak, tutuklandı.
20 yaşındaki Desire Konkai Kiadii, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki Fargo kentinde bulunan Aziz Paul's Lutheran Kilisesi'nde işlediği suçtan dolayı yargılandı.
Mahkeme belgelerine göre, kilisede çalışan bir personel, polise Kiadii'nin kiliseye nasıl girildiğini ve dizüstü bilgisayarında pornografi izlediğini anlattı.
Kiadii'nin Cass County Hapishanesinde tutulduğu ve mahkeme kayıtlarında avukatının bulunmadığı belirtildi.
BİR ÇOK SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA
Bir başka davada Kiadii'ye "suç teşkil eden zarar verme" suçunun yanı sıra hırsızlık ve kabahat niteliğindeki haneye tecavüz suçları da yöneltildi.
Kiadii, Gigi's Playhouse'a ve Sanford Southpointe kliniğine zorla girmekle suçlandı.
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