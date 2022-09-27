Kiliseler, üyelerin 'porno' izleyip izlemediğini uygulamalarla kontrol ediyor

27 Eylül 2022 Salı, 16:43

ABD'de bazı kiliselerin, casus yazılım benzeri uygulamalarla üyelerinin porno izleyip izlemediğini takip ettiği ortaya çıktı. Dünyanın en büyük teknoloji yayıncılarından Wired'ın geçtiği haberde Gracepoint adlı Güneyli Baptist Toplumu'ndan kilisenin, Covenant Eyes adlı uygulamayla üyelerini izlediği yazıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kilise cemaatinin yeni üyelerinden "pornografi karşıtı" uygulamanın kurulmasının istendiği belirtildi.

Eski Gracepoint üyesi Grant Hao-Wei Lin, uygulamayı kurduktan sonraki bir ay içinde kilise liderlerinden "suçlayıcı e-postalar" geldiğini söyledi. Bunun özellikle "#Gay" etiketiyle yaptığı tek bir aramadan sonra yaşandığını açıkladı.

Adını açıklamak istemeyen eski bir üyeyse şöyle konuştu:

"Buna tam olarak casus yazılım demezdim. Daha çok 'utanç yazılımı' gibi. Kilisenin sizi kontrol etmesinin başka bir yolu."

Öte yandan Covenant Eyes'ın yanı sıra Accountable2You adlı "denetlenebilirlik uygulamalarının" (accountability apps) sadece pornografiyi takip etmediği belirlendi.

Derginin yaptığı çalışma, bu uygulamaların erişilebilirlik izinlerini kötüye kullanarak telefondaki hemen hemen her işlemi izleyebildiğini gösterdi. Bunlar arasında ekran görüntüsü almak, ziyaret edilen internet sitelerini kaybetmek ve hangi uygulamaların açıldığını depolamak var.

APP STORE'DA HALA MEVCUT

Örneğin Covenant Eyes'ın, eski Gracepoint üyesi Hao-Wei Lin'in psikiyatriyle ilgili internet üzerindeki ders kitabı, çıplaklık ve pornografi için belirlenen en üst düzey kategoride değerlendirildi.

Dergi, bulgularını Google'la paylaşınca, bu iki uygulama Play Store'dan kaldırıldı. Ancak uygulamalar Apple'ın App Store'unda hala mevcut. Wired, bazı kiliselerinse üyelerine Fortify adlı uygulamayı önerdiğini yazdı. Yapılan test, bu uygulamanın da kullanıcıları izlediğini gösterdi.

Pornografinin beyin üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanı Nicole Praus, bu tür uygulamaların olumlu bir etkisi olduğunu düşünmediğini ifade etti.

"ENDİŞELİYİZ"

Söz konusu uygulamaları kullandıktan sonra uzun vadede iyi hisseden hiç kimseyle karşılaşmadığını söyleyen Praus, "Bu kişiler, aslında muhtemelen bir sorun olmadığı halde kendilerinde bir sorun varmış gibi hissetmeye başlıyorlar" dedi.

Covenant Eyes Sözcüsü Dan Armstong, "bireylerin izni olmadan izlenmesinden endişe duyduklarını" ifade etti.

Kaliforniya eyaletine bağlı Berkeley'deki Gracepoint Kilisesi'nin papazı Ed Kang ise gönüllü çalışanların "personel sözleşmelerinin bir parçası olarak" Covenant Eyes ya da Accountable2You'nun indirmeleri gerektiğini söyledi. Cemaatin önde gelen figürlerinden olan Kang, üyelerin telefonlarının izlenmediğini öne sürdü.