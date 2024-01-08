Kim, Güney Kore’yi 'sesle' korkuttu

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:59

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:08

Güney Kore, Pyonyang’ın üçüncü gün üst üste deniz sınırı yakınında askeri tatbikat gerçekleştirdiği ve Kuzey Kore ordusunun iki ülke arasındaki tampon bölge yakınında yer alan Yeonpyeong adasının kuzeyine 90’dan fazla top ateşi açtığını açıkladı.

Hürriyet'in aktardığına göre, öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong, “ordunun gerçekten top atışı yapmadığını, silah sesini taklit eden patlayıcıları kullandığını” söyledi.

“Sahte atışlarla Güney Kore kuvvetlerinin tepkisini izlemek istediklerini” belirten Kim Yo Jong, “Patlama sesini silah sesi zannedip provokasyon olarak değerlendirdiler. Hatta mermilerin deniz tampon bölgesine düştüğü yönünde yalan bir açıklama bile yaptılar” dedi.