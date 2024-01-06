Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek: Top mermileri ateşlendi

Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:57

Güncelleme: 06.01.2024 - 15:57

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste iki gün tatbikat yaptığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı.