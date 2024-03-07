Kim Jong-un'dan orduya talimat: Savaş hazırlıklarını artırın

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:25

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:25

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore’nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi.

Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Açıklamada ayrıca Kim’in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı.