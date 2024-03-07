Kim Jong-un'dan orduya talimat: Savaş hazırlıklarını artırın

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:25
Kim Jong-un'dan orduya talimat: Savaş hazırlıklarını artırın
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore’nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi.

Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.

Açıklamada ayrıca Kim’in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı.


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