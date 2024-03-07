Kim Jong-un'dan orduya talimat: Savaş hazırlıklarını artırın
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore’nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi.
Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.
Açıklamada ayrıca Kim’in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi!
- Neden Mısır’a gittikleri ortaya çıktı