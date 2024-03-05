ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarına karşılık askeri faaliyetlerde bulunacağını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:08
ABD ve Güney Kore'ye tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler
Abone Ol google-news

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek ve "geçen yıla kıyasla iki kat fazla sayıda çeşitli arazi tatbikatları içeren" ortak tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının "bir devletin egemenliğini ihlal amacı taşıyan açık bir tehdit" olarak nitelendirildiği açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin "yaptıkları yanlış seçimin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri" ifade edildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin, düşmanlarının maceracı eylemlerini izlemeye devam edeceği ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almak için etkili askeri faaliyetler yürüteceği" kaydedildi.

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle, "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı dün başlamıştı.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 29 Şubat'ta ABD ziyareti kapsamında mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmiş, basın toplantısında Cho, "Nükleer ve füze tehditlerinin arttığı bu dönemde Kuzey Kore'nin provokasyonlarıyla mücadele etme, yasa dışı gelirlerini engelleme ve insan hakları konusunda işbirliğini güçlendirmede mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.


güney kore haberleri Kuzey Kore haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Güney Kore ile ABD'den ortak tatbikat

Güney Kore ile ABD'den ortak tatbikat
Kuzey Kore'yi 'casus uydu' ile izledi: Görüntüler paylaştı

Kuzey Kore'yi 'casus uydu' ile izledi: Görüntüler paylaştı
Güney Kore’de grev krizi: Doktorlara yasal işlem başlatılacak

Güney Kore’de grev krizi: Doktorlara yasal işlem başlatılacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Buradan ilan ediyorum...'
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!
Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti

Depremden saniyeler önce ‘o telefonlara’ bildirim gitti
Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi

Sağlık bakanına iletecekmiş: Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi
O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı