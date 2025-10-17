Kim Kardashian’dan geçmişe dönük itiraflar: Evlenirken kafam güzeldi

ABD’li televizyon yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian, gençlik yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Call Her Daddy adlı podcast programına konuk olan Kardashian, 19 yaşındayken müzik yapımcısı Damon Thomas ile yaptığı ilk evliliği sırasında “kafasının güzel” olduğunu söyledi.

Kardashian, 2000 yılında Las Vegas’taki ünlü Little White Chapel’de gizlice evlenmişti.

O dönemde ailesine haber vermediğini anlatan yıldız, “Ailem ancak evlilik kaydını internette bulunca öğrendi. Kourtney bulup babama söyledi” dedi.

Podcast sunucusu Alex Cooper’ın “Ekstazi kullandıktan sonra yaptığın en çılgın şey neydi?” sorusuna Kardashian, “Muhtemelen Las Vegas’ta evlenmekti” yanıtını verdi.

“Hayatımdaki her deneyimi bir ders olarak görüyorum. O zaman ayık mıydım yoksa kafam mı güzeldi, bazen karıştırıyorum. Belki de o dönemin ruhuydu” ifadelerini kullandı.

“EVLİLİK BİR HATAYDI”

Evliliği dört yıl süren Kardashian, yıllar sonra bu kararı “büyük bir hata” olarak nitelendirmişti.

Ayrıca, evlendikten sonra Damon Thomas’ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını da öne sürdü. Thomas ise iddiaları reddetti.

Kardashian, “Gençtim, çok hata yaptım ama hepsinden ders aldım” diyerek geçmişine dair pişmanlığını dile getirdi.

Podcast’te özel hayatına dair başka bir soruya da açık yüreklilikle yanıt veren Kardashian, “ekstazi aldıktan sonra seks yaptığın en sıra dışı yer neresi?” sorusuna “Muhtemelen bir sinema salonuydu. Eğlenceliydi, biraz da çılgın” diye yanıt verdi.