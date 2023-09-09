Kim Kardashian'dan Joe Biden'a sözde 'soykırım' mektubu

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:46

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ile film yapımcısı Eric Esrailian, ABD Başkanı Joe Biden'a htiaben, Karabağ'da sözde "Ermeni soykırımını durdurmaları" çağrısında bulunarak, bir yazı kaleme aldılar.

Yazıda, "Biz Ermeniyiz. Ermeni Soykırımından kurtulanların torunlarıyız ve gelecekte başka bir soykırımın tanınması ya da anılması hakkında konuşmak istemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan hükümetinin, Karabağlı Ermenileri ablukaya almakla suçlandığı mektupta, "açlığın Ermeni nüfusa karşı bir silah olarak" kullanıldığı iddia edildi.

Mektupta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bölgesel barış, Karabağ'daki Ermenilerin egemenliğini feda etmeyi içermemelidir, ancak bizim görüşümüz şu ki; hakkında kim ne düşünürse düşünsün, bu acımasız ablukanın insan hakları ve insancıl hukukun tüm kırmızı çizgilerini aştığı açıktır. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi gibi insan hakları gruplarının engellenmesi ve ablukaya eşlik eden nefret dolu söylemler soykırım niyetinin işaretleridir."

YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Öte yandan ikili, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer yetkilileri "derhal tavır almaya" çağırarak, "Ekonomik yaptırımlar, Azerbaycan'a yapılan dış yardımların kesilmesi, Azerbaycan'daki uluslararası etkinliklerin (konserler, futbol ve Formula 1 gibi spor etkinlikleri gibi) boykot edilmesi ve uluslararası mahkemelerde dava açılması yoluyla hep birlikte sonuç elde edebiliriz, ancak bu süreç çok yavaş ilerliyor ve zaman tükeniyor. Azerbaycan'a, koridoru önkoşulsuz açması için baskı yapmalılar" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ YAPMIYOR

Kardashian, Ermenistan'a destek konusunda Beyaz Saray'a ilk kez başvurmuyor. Kardashian, 2015 yılında dönemin Başkanı Barrack Obama'dan 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmasını istemişti.

Kardashian 2020'de de dönemin Başkanı Donald Trump'ı Azerbaycan ile yoğun çatışmaların yaşandığı bir dönemde Ermenistan'ı desteklemek için daha fazlasını yapmaya çağırmıştı.