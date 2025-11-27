Kimberly Guilfoyle'un adı, hem Amerikan televizyon dünyasında hem de uluslararası siyasette sıkça geçiyor. Peki, Kimberly Guilfoyle kimdir? ABD Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle kaç yaşında, nereli?

KIMBERLY GUILFOLYE KİMDİR?

Kimberly Ann Guilfoyle, 9 Mart 1969'da San Francisco'da doğdu. Annesi Porto Rikolu , babası İrlandalıydı. Katolik olarak yetiştirildi. San Francisco'nun Mission Bölgesi'nde ve Daly City, Westlake'te büyüdü. Guilfoyle'un annesi Mercedes, özel eğitim öğretmeniydi. Guilfoyle 11 yaşındayken lösemiden öldü. Babası Anthony "Tony" Guilfoyle, İrlanda'nın Clare Kontluğu'ndaki Ennis'te doğdu ve 1957'de 20 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 1958'de, hâlâ İrlanda vatandaşıyken askere alındı ​​ve ABD Ordusunda dört yıl geçirdi.

Guilfoyle , San Francisco Mercy Lisesi'nden ve ardından Kaliforniya Üniversitesi, Davis'ten mezun oldu. 1994 yılında San Francisco Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Doktoru derecesini aldı . Hukuk fakültesinde okurken San Francisco bölge savcılığında staj yaptı. Ayrıca iç çamaşırı ve moda modeli olarak çalıştı, yerel mağazaların reklam kampanyalarında ( Macy's dahil ) yer aldı ve bir gelin dergisi için Victoria's Secret iç çamaşırı modelliği yaptı. Daha sonra İrlanda'daki Trinity College Dublin'de eğitim gördü . Guilfoyle burada uluslararası çocuk hakları ve Avrupa Ekonomik Topluluğu hukuku üzerine araştırmalar yayınladı.

KIMBERLY GUILFOLYE'UN HUKUK KARİYERİ

Hukuk fakültesinden sonra Guilfoyle, bir devlet okulu bölgesinde öğretmenlik yaptı ve kısa bir süre San Francisco'da savcı olarak çalıştı. 1996'da Terence Hallinan bölge savcısı seçilip şehrin 14 savcısını kovduğunda işini kaybetti. Guilfoyle, Los Angeles'ta dört yıl boyunca yetişkin ve çocuk davalarında görev alan bölge savcı yardımcısı olarak çalıştı . Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan Ayın Savcısı da dahil olmak üzere çeşitli ödüller aldı.

Guilfoyle, 2000 yılında Hallinan tarafından San Francisco Bölge Savcılığı'nda yeniden işe alındı ​​ve 2000-2004 yılları arasında yardımcı bölge savcısı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, 2002 yılında uluslararası ilgi gören, bir köpek parçalama olayıyla ilgili ikinci derece cinayet davası olan People v. Noel ve Knoller davasında James Hammer ile birlikte davayı yürütürken mahkumiyet aldı.

KIMBERLY GUILFOLYE'UN MEDYA KARİYERİ

Ocak 2004'te Guilfoyle, Court TV'de Both Sides programını sunmak için New York'a taşındı. Ayrıca, Anderson Cooper 360° 'da hukuk analisti olarak çalıştı. Şubat 2006'da hafta sonu programı The Lineup'ın sunucusu olarak Fox News'e katıldı . Bu daha sonra iptal edildi. Guilfoyle, ağ için düzenli katkıda bulunan biri olarak kaldı ve 2011'de The Five'ın yardımcı sunucusu olarak seçildi . 2018'e kadar programda sunucu olarak çalıştı. 2014'te, yaklaşık 50 bölüm boyunca Outnumbered'ın sunuculuğunu ve ardından yardımcı sunuculuğunu yapmaya başladı , ayrıca Haziran 2018'e kadar birkaç kez daha göründü. Guilfoyle ayrıca, 2017'de program iptal edilene kadar The O'Reilly Factor'da "Is It Legal?" adlı tekrarlayan bölümde haftalık olarak yer aldı ve Brian Kilmeade'in Kilmeade and Friends radyo programında haftalık Perşembe konuğu olarak yer aldı. Guilfoyle, Hannity , On the Record , Justice with Judge Jeanine ve Fox & Friends programlarına konuk sunuculuk yaptı.

Guilfoyle, 2017 yılının ortalarında Fox ile uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzaladı. Temmuz 2018'de aniden Fox News'den ayrıldı ve Donald Trump yanlısı bir süper PAC için çalışmaya başladı.

KIMBERLY GUILFOLYE'UN SİYASİ KARİYERİ

2020'de Guilfoyle'un Trump Zafer Komitesi'nin finans komitesinin başkanı olduğu bildirildi. 2020'nin başlarından itibaren Trump kampanyası, kampanya yöneticisinin özel şirketi Parscale Strategy aracılığıyla Guilfoyle'a gizlice ayda 15.000 dolar ödüyordu . Guilfoyle, seçim kampanyasında vekil olarak görev yaptı ve geniş kapsamlı danışmanlık rolleri üstlendi. Trump 2020 kampanyasında bir bağış toplama bölümünü yönetti. Bu bölüm, para toplamak için sosyetik güzel Somers Farkas'a ödeme yaptı. Guilfoyle'un yönettiği bağış toplama bölümü, deneyimli personelin ayrılması ve sorumsuz harcama suçlamaları arasında iç karışıklık içindeydi.

10 Aralık 2024'te, Başkan seçilen Donald Trump, Guilfoyle'u Yunanistan'a bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak aday gösterme niyetini açıkladı. 29 Eylül 2025'te yemin etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Cumhuriyeti'ndeki ilk kadın Büyükelçisi oldu.