Kırgızistan'da 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesinde 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.
Kırgızistan Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Issık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi.
Yerel saatle 05.58'de Issık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.
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