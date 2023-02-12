Kırgızistan’da depremzedeler için para toplandı

Kırgızistan'da yüzlerce kişi, Türkiye'deki depremzedeler için 142 bin dolar yardım topladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:55
Kırgızistan’da depremzedeler için para toplandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yurt dışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Kırgızistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremden zarar görenler için açılan özel bir hesapta 142 bin dolar (2 milyon 673 bin TL) toplandığı belirtildi.

Kırgızistan, geçtiğimiz pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye 63 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye 100 kişiden oluşan ikinci arama kurtarma ekibiyle 100 çadır, 20 yalıtımlı askeri çadır ve bir mobil hastaneden oluşan insani yardım gönderileceğini açıklamıştı.


Kırgızistan dolar yardım

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