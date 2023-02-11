Kırgızistan, Türkiye'ye kıl çadırlar göndereceğini duyurdu

Kırgızistan, Türkiye'deki deprem bölgelerine geçici barınma amaçlı kıl çadır gönderecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:14
Kırgızistan, Türkiye'ye kıl çadırlar göndereceğini duyurdu
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Kırgızistan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki deprem bölgelerine depremzedeler için geçici barınma amaçlı kıl çadır gönderileceğini bildirdi.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı, "Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki depremden etkilenenlere insani yardım olarak askeri çadırlar gönderiyor. Ayrıca, Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı askerleri Türk depremzedelere bir günlük maaş aktaracak" açıklamasında bulundu. 

Depremzedeler için yaklaşık gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan ilk parti insani yardımın bugün ya da Pazar günü Bişkek'ten Türkiye'ye gönderilmesi planlandığı, yaklaşık 100 kişilik daha bir kurtarma ekibinin de deprem bölgelerine gelmek için hazırlandığı kaydedildi. 

Daha önce Kırgızistan, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan 60'tan fazla kişiden oluşan bir arama ve kurtarma ekibini, Gaziantep'e gönderdi.


Kırgızistan deprem

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