Kırgızistan'dan Tacikistan'a 'sınır ihtilafı' mesajı: Barışçıl yollarla çözmeyi sürdürüyoruz

19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:52

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Kırgızistan-Tacikistan arasında yaşanan sınır sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadr Caparov, Özbekistan ile sınırların pratikte çizildiğini, sadece resmiyete geçeceğini söyledi.

Caparov, Tacikistan ile yaşanan sınır ihtilafını hatırlatarak, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için çaba göstermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Caparov, ülkesinin, Tacikistan ile sınır hattındaki bölgelerde zarar gören yapıları ve tesisleri restore etmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu dile getirdi.

Caparov ayrıca, "Bugün ordumuz daha farklı bir durumda; cesur askerlerimiz var. Sınır ihlallerini önlemek için yeterli sayıda gücümüz var" dedi.