Kırım hava üssü saldırısına ait uydu görüntüleri ortaya çıktı
Rus ordusunun kontrolündeki Kırım, Saky hava üssüne yönelik saldırının öncesinde ve sonrasında çekilmiş uydu görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesi, saldırıda en az sekiz Rus savaş uçağının hasar gördüğünü öne sürdü.
Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da Saky hava üssünde 9 Ağustos'ta meydana gelen patlamalar sonrası Rus savaş uçaklarının hasara uğradığını gösteren uydu görüntüleri yayınlandı.
ABD merkezli Planet Labs'tan alınan görüntüler, üsse verilen hasarın kanıtı niteliğinde.
Ukrayna hava kuvvetleri, Novofedorivka'da bulunan hava üssünde ardı ardına patlamalar gerçekleştirdiklerini ve Rusya'ya ait savaş uçaklarını imha ettiklerini açıklamıştı. Ancak Kiev yönetimi saldırıyı üstlenmedi.
Hava üssünde Rusya'nın Karadeniz çevresinde devriye gezen Su-30M avcı uçaklarının yanı sıra Su-24 bombardıman uçaklarının da yer aldığı kaydedildi.
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